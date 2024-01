Lexa - Reprodução/Instagram

LexaReprodução/Instagram

Publicado 20/01/2024 20:56

Rio - Lexa tirou as medidas do seu quadril para a confecção de uma roupa e se surpreendeu com o tamanho de seu bumbum, nesta sexta-feira (19).

É que a cantora descobriu que a circunferência mede 109 cm. "Eu apavorada. Não sei onde enfiar tanto quadril mais!", disse ela. A cantora achou alto o valor.

"Gente, eu faço dieta pra diminuir o meu quadril", explicou ela. Lexa será pelo quarto ano consecutivo a Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, no Carnaval , e se prepara para o desfile.