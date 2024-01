Pipa Brasey foi anunciada pela Porto da Pedra - Divulgação

Publicado 20/01/2024 15:47

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou mais um reforço para o time que vai defender seu samba-enredo na Sapucaí. A cantora Pipa Brasey, após anos na Portela, passa a integrar o carro de som liderado por Wantuir.

O convite partiu do próprio intérprete, cuja relação de amizade com a artista começou há cerca de quatro anos, durante um tour de Wantuir pela Europa, mais precisamente Londres, onde o veterano defende a Paraíso London School, tradicional escola de samba inglesa.

"Pipa é uma grande artista. Nosso primeiro contato foi por conta de um compromissos profissional e ali já me impressionou a potência da voz dela. Dali surgiu uma amizade e ma grande parceria que culminou com a minha participação no DVD dela e em alguns shows que ela fez no Brasil. Em Londres, desfilamos juntos na Paraíso e também cantamos juntos no carnaval parisiense e, sempre que temos a oportunidade de cantar juntos, é sempre um prazer", revelou Wantuir.

"Quando o Wantuir me fez o convite eu nem pensei duas vezes para aceitar", contou a artista, que ja começou a ensaiar com a agremiação. Radicada na Suíça, Pipa Brasey tem uma carreira pautada pela difusão do samba e da bossa nova na Europa.