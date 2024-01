Thalita Zampirolli participa de ensaio de rua da Unidos de Padre Miguel - Léo Cordeiro / Divulgação

Publicado 20/01/2024 14:59 | Atualizado 20/01/2024 14:59

Rio - Thalita Zampirolli arrasou no ensaio de rua da Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira. Rainha de bateria da agremiação, a atriz apostou em um look bem sensual, composto por um maiô fio-dental cavado com detalhes em buá, para cair no samba.

Na ocasião, a beldade enfrentou um contratempo com sua sandália, que rasgou. Ela, no entanto, não esquentou a cabeça e tirou a situação de letra: deu um verdadeiro show descalça mesmo. "Sempre tenho sandália reserva comigo, ela ficou no meu carro. Optei por ir descalça mesmo, estava tão feliz, empolgada que eu só queria sambar com o meu povo. Estou com o pé queimado e cheio de bolhas, mas tudo isso faz parte do show. Pela Unidos de Padre Miguel vale tudo!", diz a rainha, aos risos.

A Unidos de Padre Miguel levará para a Avenida, neste ano, o enredo "O Redentor do Sertão", de autoria dos carnavalescos Edson Pereira e Lucas Milato. Vice-campeã em 2023, a agremiação será a quinta escola a desfilar no sábado de Carnaval.