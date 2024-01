Carro perde o controle e cai em um rio em Bangu - Reprodução

Publicado 21/01/2024 17:38 | Atualizado 21/01/2024 17:42

Rio – Um carro perdeu o controle e caiu em um rio, na manhã deste domingo (21), na Rua Dra. Maria Estrela, no bairro Bangu, na Zona Oeste. Ninguém ficou ferido.

Um vídeo publicado no Instagram mostra as duas vítimas tranquilas dentro do carro, boiando no rio, com as portas abertas.

O Corpo de Bombeiros informou que ao chegar ao local as vítimas já tinham saído do veículo. Roseane de Cássia L. da Silva, de 30 anos, e Daniel Ferreira S. Júnior, 28, foram atendidos pelos militares e recusaram atendimento no hospital.