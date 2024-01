Buscas por dois desaparecidos do temporal do último final de semana seguem neste domingo (21) pelo oitavo dia seguido - Divulgação

Buscas por dois desaparecidos do temporal do último final de semana seguem neste domingo (21) pelo oitavo dia seguidoDivulgação

Publicado 21/01/2024 16:55 | Atualizado 21/01/2024 17:26

Rio - As buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e Jackson Pinheiro da Silva, de 49, que desapareceram no temporal que atingiu municípios da Baixada Fluminense e o Rio no fim de semana passado, chegam ao 8º dia neste domingo (21). Militares do Corpo de Bombeiros utilizam um sonar para tentar localizar as vítimas na Baía de Guanabara.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec), os trabalhos com o sonar "side scan", que rastreia o fundo do mar, se concentram na Baía de Guanabara porque é o local onde terminam os principais rios da Baixada Fluminense. A operação de buscas também conta com drones, barcos de alumínio e equipes de mergulhadores.

Elaine desapareceu na noite de sábado (13) após o carro onde ela estava junto com o marido cair no Rio Botas, em Belford Roxo, durante uma enxurrada provocada pelo temporal que atingiu a cidade. O trabalho dos bombeiros começou na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, onde o caso aconteceu e já se estendeu a outros municípios da Baixada.

A vítima estava no carona do veículo. Seu companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. O homem foi resgatado por moradores da região. A mulher é mãe de três filhos e recém-formada no Ensino Superior.

Já Jackson da Silva também desapareceu no último final de semana. Ele foi levado por uma correnteza que se formou em uma rua no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Bombeiros já realizaram procuras entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque para encontrá-lo.

Chuva volta a causar estragos na cidade do Rio

Diversas ruas ficaram alagadas e 85 sirenes precisaram ser acionadas em 54 comunidades da cidade. Durante a madrugada, os bombeiros realizaram cerca de 30 atendimentos relacionados às chuvas em todo o estado, a maioria referente a salvamentos de pessoas, inundações e alagamentos. Até o momento, não houve registro de vítimas fatais ou desaparecidas.

A operação da corporação para resposta às chuvas conta com o trabalho de 2.400 militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em soterramentos e estruturas colapsadas, entre outros recursos.

A cidade do Rio já voltou ao Estágio 2, mas a previsão para as próximas horas segue de possibilidade de chuva forte a moderada.