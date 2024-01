Moradora da Pavuna mostra os estragos feitos pela chuva em sua casa - Armando Paiva / Agência O DIA

Moradora da Pavuna mostra os estragos feitos pela chuva em sua casaArmando Paiva / Agência O DIA

Publicado 22/01/2024 00:00

Rio – Nos dois últimos fins de semana, o Rio de Janeiro foi atingido por um forte temporal, que fez estragos em diferentes bairros da cidade e também em municípios da Baixada Fluminense e Região Metropolitana. Moradores de diversos locais tiveram casas invadidas pela água e móveis e eletrodomésticos destruídos.

Muitas vezes, as chuvas vêm acompanhadas de raios, trovoadas, ventanias e quedas de árvores e galhos, que podem provocar curtos-circuitos e outros acidentes com a rede elétrica. Por isso, é necessário redobrar os cuidados dentro e fora de casa.

É importante que as instalações elétricas dentro de casa estejam em bom estado e passem por revisões periódicas, realizadas por profissionais qualificados e habilitados. Assim como os encanamentos e tubulação de gás das casas, o cabeamento de energia e os componentes elétricos estão sujeitos à ação do tempo, como a corrosão. Por isso é necessária a avaliação periódica por um profissional.

O que não se pode fazer de jeito nenhum é trabalhar na rede interna se a pessoa estiver molhada e mexer nas fiações externas com chuva, pois aumentam o risco de choque. Quando acontecerem trovoadas, eletrodomésticos devem ser retirados da tomada por alguém que esteja com um calçado de solado de borracha.

Em casos de inundações, é recomendável o desligamento dos disjuntores e os aparelhos eletrônicos devem estar fora da tomada e longe do contato com água. Antes de religar os disjuntores, procure um eletricista para que ele avalie as instalações elétricas.



Um outro ponto primordial é que as pessoas que tenham árvores em seus terrenos e propriedades estejam atentas à realização de podas preventivas e mantenham as árvores em bom estado de saúde, para que elas não interfiram na rede elétrica.

O diretor de operação da Enel Rio, empresa de distribuição de energia elétrica no Estado do Rio, José Luis Salas, esclarece que, no caso de árvores que estejam dentro da propriedade do cliente e próximas à rede de energia, necessitando de poda, a concessionária deve ser acionada para planejar o desligamento.

A manutenção da arborização do espaço público deve ser uma preocupação da prefeitura, incluindo podas preventivas e periódicas para evitar o contato das árvores com a rede elétrica. Quando os galhos de árvores estão muito próximos da rede ou tocando na fiação elétrica, a Enel pode realizar podas para evitar acidentes e o impacto das árvores no fornecimento de energia.



O diretor de operações ainda alerta que instalações inadequadas, falta de aterramento, fios desencapados, uso excessivo de filtros de linhas e dos "T" (ou benjamins) são fatores de risco de choque dentro de casa, além do manuseio das instalações por pessoas que não conhecem seu funcionamento, sem o desligamento dos disjuntores e sem o uso dos equipamentos de segurança necessários.



Uma dica preciosa é tirar os aparelhos eletrônicos da tomada em casos de temporais com raios e trovoadas para não estragarem. Uma outra medida, em uma situação mais extrema, seria o desligamento da chave geral da residência.



Cuidados para motoristas e pedestres

Em períodos de raios e descargas atmosféricas, o motorista deve permanecer no carro, pois é um lugar seguro para se abrigar, já que os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo.



Manter os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo, também é recomendado. Todavia, caso o carro seja atingido pela rede de energia ou esteja em algum local alagado, deve-se permanecer dentro do veículo e aguardar o socorro. Também é aconselhável evitar estacionar sob árvores, pois aumenta o risco de quedas.



Para os pedestres, a maior indicação é não se aproximar de fios partidos ou abrigar-se sob árvores nas vias públicas. Outra orientação importante é não encostar em objetos metálicos, como sinais de trânsito, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades e cercas em áreas rurais.



A recomendação é se abrigar em algum lugar coberto, de preferência dentro de uma casa, edifício ou mesmo em uma instalação subterrânea, que não tenha risco de alagamento. É preciso sempre evitar lugares abertos como as praias, campos de futebol e estacionamentos. Também não é recomendado carregar objetos metálicos como canos e varas de pesca.



Transitar por áreas alagadas também deve ser evitado, pois pode haver fio partido ou estrutura elétrica energizada. Caso tenha fio partido, é preciso acionar imediatamente a concessionária de energia do município.

Cuidados para motoristas e pedestres em períodos de raios

Em períodos de raios e descargas atmosféricas, o motorista deve permanecer no carro, pois é um lugar seguro para se abrigar, já que os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo.

Manter os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo, também é recomendado. Todavia, caso o carro seja atingido pela rede de energia ou esteja em algum local alagado, deve-se permanecer dentro do veículo e aguardar o socorro. Também é aconselhável evitar estacionar sob árvores, pois aumenta o risco de quedas.

Para os pedestres, a maior indicação é não se aproximar de fios partidos ou abrigar-se sob árvores nas vias públicas. Outra orientação importante é não encostar em objetos metálicos como sinais de trânsito, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades e cercas em áreas rurais.

A recomendação é se abrigar em algum lugar coberto, de preferência dentro de uma casa, edifício ou mesmo em uma instalação subterrânea, que não tenha risco de alagamento. É preciso sempre evitar lugares abertos como as praias, campos de futebol e estacionamentos. Também não é recomendado carregar objetos metálicos como canos e varas de pesca.

Transitar por áreas alagadas também deve ser evitado, pois pode haver fio partido ou estrutura elétrica energizada. Caso tenha fio partido, é preciso acionar imediatamente a concessionária de energia do município.