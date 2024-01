Rio de Janeiro

Bombeiros usam sonar na Baía de Guanabara durante oitavo dia de buscas por desaparecidos do temporal

Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, desapareceu após cair no Rio Botas, em Belford Roxo; Jackson Pinheiro da Silva, 49, sumiu em uma enxurrada no Complexo do Chapadão