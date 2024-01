Ônibus tentou passar e ficou preso na ondulação da pista de subida da Serra das Araras neste domingo (21) - Reprodução

Ônibus tentou passar e ficou preso na ondulação da pista de subida da Serra das Araras neste domingo (21)Reprodução

Publicado 21/01/2024 15:35 | Atualizado 21/01/2024 19:29

Rio - Uma parte do asfalto da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) cedeu, na manhã deste domingo (21), na subida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense, e o tráfego de veículos precisou ser interditado. Um ônibus precisou ser retirado da pista sentido São Paulo depois de ficar preso em uma ondulação na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fechamento total da pista de subida, na altura dos km 223 até o 228, que segue sentido São Paulo, aconteceu às 10h. O problema aconteceu após o asfalto ceder. A região ainda sofreu com uma forte chuva no início da tarde deste domingo, o que prejudicou ainda mais o solo, já que a água ficou retida na ondulação.

A interdição serve para não colocar os motoristas em perigo. Um ônibus da Viação Águia Branca ficou preso no meio da ondulação ao tentar passar e precisou ser retirado por equipes da PRF e da concessionária CCR RioSP.

Por volta das 11h50, ocorreu o início do sistema de pare e siga na pista de descida da serra para ajudar no deslocamento dos veículos sentido São Paulo. O serviço foi paralisado novamente às 12h50 para retirada do ônibus na pista de subida.

Já às 13h05, a pista de descida voltou a ser liberada para os veículos que seguiam no sentido Rio. O trânsito está sendo alternado no local com o sistema de pare e siga para ambos os sentidos. Até às 14h, o congestionamento marcada 15 km na direção Rio e 8 km para São Paulo.



De acordo com a PRF, ainda não há previsão de liberação da pista de subida. Segundo a CCR RioSP, até às 19h30, a pista seguia interditada.

Veja as melhores rotas:

- Sentido São Paulo



- Veículos pesados e leves:



Utilizar a BR-040 até Três Rios, acessar a BR-393 (km 22 da BR-040) e retornar para Dutra em Volta Redonda



- Somente veículos leves:



Sair da Dutra no acesso a Paracambi (km 218), seguir pela RJ-127 até Mendes, depois da RJ-133 até Piraí e entrar na RJ-145 para retornar à Dutra (Piraí, no km 242)



Seguir pela BR-101 (Rio-Santos) até Angra dos Reis e acessar a RJ-155 para chegar na Dutra (Barra Mansa, no km 278)

- Sentido Rio



- Veículos pesados e leves:

Acessar a BR-393 (km 264 da Dutra), seguir até Três Rios e depois utilizar a BR-040 para chegar ao Rio de Janeiro



- Somente veículos leves:



Acessar a RJ-155 (Barra Mansa, na saída do km 278 da Dutra) e pegar a BR-101 (Angra dos Reis) para chegar ao Rio de Janeiro



Sair da Dutra ao acesso a Piraí (km 242), seguir pela RJ-145, RJ-133 e RJ-127, acessando novamente a Dutra em Paracambi