Prisão foi realizada por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prisão foi realizada por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho)Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 18:38

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agredir a mulher na frente das filhas, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. O crime teria acontecido porque a companheira não limpou a casa.

A ação foi realizada por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho). Os policiais receberam uma denúncia, na quinta-feira (18), dia da prisão, indicando que um homem estaria batendo na companheira. Uma equipe foi até o endereço citado e encontrou os envolvidos.

Em depoimento, a vítima disse que saiu para tirar o CPF das filhas do casal e não limpou a casa antes do marido chegar do trabalho, o que teria provocado as agressões. Ainda no apartamento, o homem negou as agressões.

Segundo a Polícia Civil, a vítima disse que sofreu a violência na frente das filhas. Ela estava com lesões no rosto, que foram confirmadas por um exame de corpo de delito.

O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.