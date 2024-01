Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 17:56

Rio - Dois homens foram encontrados mortos, neste domingo (21), no meio de uma rua de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As vítimas estavam com os pés e mãos amarrados, além de terem fitas enroladas nos rostos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Estrada Parque Várzea do Carmo, no bairro Santa Amália, próximo à Escola Estadual Castro Alves. Chegando ao local, os policiais confirmaram os óbitos.

A área foi isolada para realização da perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, a especializada instaurou um inquérito para apurar a morte dos dois homens, que ainda não foram identificados. A investigação busca identificar os autores e descobrir a motivação para o crime.