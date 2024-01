Suspeito de furto é espancado por grupo de pessoas na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Suspeito de furto é espancado por grupo de pessoas na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/01/2024 18:03

Rio – Um homem acusado de furtar um celular foi espancado por um grupo de pessoas na noite deste sábado (20), na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul. A vítima do furto chegou ao local e reconheceu o homem, de 18 anos, que estava com a posse do aparelho. O homem foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana) e autuado em flagrante.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento. Duas pessoas agridem o homem, sendo que uma delas utiliza um chinelo. Em seguida, outro o agride com chutes. Mais pessoas chegam e passam a socá-lo. Em seguida, os policiais chegam e levam o rapaz para a delegacia. Nenhum agressor foi encaminhado para a DP.

Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/MeXRuxbh9I — Jornal O Dia (@jornalodia) January 21, 2024

Grupos de 'justiceiros' foram criados em Copacabana, em 2023

Em dezembro de 2023, após casos de violência em Copacabana, homens que se intitularam 'justiceiros' foram gravados espancando pessoas que supostamente estariam cometendo crimes. Movimentos foram criados nas redes sociais para 'caçar' os suspeitos de roubo com táticas agressivas.

Na época, o secretário de Segurança do RJ, Victor César Carvalho dos Santos, repudiou as atitudes: "Trata-se de um grupo que se acha acima do bem e do mal, no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E então praticam crimes com o objetivo de evitar crimes. Na verdade todos eles são criminosos. O justiceiro é criminoso", disse, em entrevista ao canal GloboNews, em 6 de dezembro de 2023.