Após chuva na madrugada, Rio teve céu nublado e com nuvens boa parte do domingo. Na imagem, a Praia do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 16:31 | Atualizado 21/01/2024 16:57

Rio - A rede social X (antigo Twitter) do Governo do Estado passa, a partir deste domingo (21), a emitir o boletim meteorológico de todas as regiões do Rio de Janeiro. A previsão do tempo será atualizada a cada duas horas de acordo com os dados enviados pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Civil.

A medida tem como objetivo antecipar possíveis danos causados pelo mau tempo, acelerar o tempo de resposta das ações, além de alimentar os usuários e a imprensa com informações em tempo real.

"O acesso a esses dados é de suma importância para minimizarmos alguns impactos ocorridos pelas chuvas e trazer mais segurança à população, como também às prefeituras e os veículos de comunicação", explica o governador Cláudio Castro.

O Cemaden-RJ vai emitir o balanço da previsão dividindo o estado por regiões e também por bacias hidrográficas. Os municípios com o maior risco de temporal terão destaque nas atualizações, contendo mais detalhes para que a prevenção seja feita de forma eficaz.

"O papel do Cemaden-RJ é atuar na precaução e na previsão de possíveis desastres naturais. Nossa equipe conta com 25 pessoas incluindo geólogos, meteorologistas, hidrólogos, além de bombeiros militares, que atuam 24h por dia. Também atuamos em parceria com as prefeituras e demais órgãos envolvidos", diz o diretor do Cemaden-RJ, o coronel José Carlos Fernandes Torres.

Temporal deixa mortos

No último fim de semana, um temporal deixou 12 mortos no Grande Rio. Duas pessoas continuam desaparecidas. A capital e cidades da Baixada foram as regiões mais afetadas. Mais de 400 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros em todo o estado para resgate de pessoas, alagamentos, desabamentos, deslizamentos e cortes de árvores.

Na madrugada deste domingo (21), uma forte chuva deixou a cidade do Rio em Estágio 3. Ao todo, 85 sirenes foram acionadas em 54 comunidades. Segundo o Centro de Operações Rio, 32 bolsões d'água foram registrados no município, além de dois deslizamentos e quatro queda de árvores.