Câmeras estão concentradas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)Divulgação

Publicado 21/01/2024 13:36

Rio - A Polícia Militar vai ter acesso às câmeras do MetrôRio e da SuperVia para auxiliar no sistema de reconhecimento facial. Segundo a Agência Reguladora de Transportes do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), a parceria será formalizada nesta segunda-feira (22) e fará com que a nova tecnologia seja ampliada para as estações de trem e do metrô. A previsão é que o sistema seja inaugurado oficialmente nos próximos dias, antes do Carnaval.

O sistema usará a rede de fibra ótica da agência, que reúne câmeras de monitoramento das concessionárias Metrô Rio, Supervia, CCR Barcas, CCR Via Lagos e Rota 116, empresas que são reguladas pela agência através dos contratos de concessão. As câmeras estão concentradas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, onde a equipe de fiscalização da Agetransp também estará.

De acordo com o presidente da Agetransp, Adolfo Konder, a medida vai proporcionar mais segurança para os passageiros. "Sem dúvida será um ganho importante para toda a população fluminense, especialmente para as pessoas que utilizam diariamente o sistema de transporte metroviário e ferroviário do Rio de Janeiro. Com essa parceria, vamos oferecer mais segurança aos passageiros. O próprio sistema em si deverá inibir a prática de delitos no sistema de transportes regulados", disse Konder.

usado na virada de ano em Copacabana e já resultou na prisão de três pessoas. A tecnologia também será colocada em funcionamento no Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí. A medida ainda pode ser utilizada durante os desfiles de blocos na cidade. O sistema de reconhecimento facial foiem Copacabana e já resultou na prisão de três pessoas. A tecnologia tambémdo Rio, na Marquês de Sapucaí. A medida ainda pode ser utilizada durante os desfiles de blocos na cidade.

Primeira prisão