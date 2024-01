Prisão aconteceu na Central do Brasil - Pedro Ivo / Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 12:48 | Atualizado 21/01/2024 14:07

Rio - Agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) prenderam, na manhã deste domingo (21), um homem foragido da Justiça, que foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial da estação Central do Brasil, no Centro do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava esperando o trem na estação, quando foi detido pelas equipes do GPFer e SuperVia. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

O foragido, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 4ª DP (Centro).

O banco de dados utilizado pelo sistema de reconhecimento é gerido pela Polícia Civil. No entanto, a Polícia Militar também tem acesso e, por isso, a equipe realizou esta primeira prisão do GPFer através do videomonitoramento.

Sistema será utilizado no Sambódromo

O sistema de reconhecimento facial será usado nos arredores do Sambódromo durante o Carnaval . A medida ainda pode ser utilizada durante os desfiles de blocos na cidade.

"O nosso desejo para o Sambódromo é que a gente consiga fazer em todo o entorno o videomonitoramento. Nós temos um sistema que pode ser empregado de forma volante. É certo que será implantado no Sambódromo", afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, em entrevista coletiva no início deste mês.



Segundo Pires, o primeiro passo é consolidar a ferramenta em toda a orla da capital, em vias expressas, como a Linha Amarela e Linha Vermelha, e em túneis. Grandes eventos, como o Carnaval, também são prioridades. O coronel afirmou que a extensão da ferramenta em praias, túneis e vias deve ser finalizada até o final do ano ou no primeiro semestre de 2025.