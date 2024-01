Jovem está internado no HMAPN após ser baleado acidentalmente. Foto de Arquivo. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/01/2024 12:12

Rio - O adolescente baleado acidentalmente por um amigo , na última sexta (19), em Mesquita, na Baixada Fluminense. P.S.R, de 16 anos, segue internado em estado grave e sem previsão de alta. Ele está sedado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) e respira com ajuda de aparelhos.

O adolescente realizou uma nova tomografia de crânio, neste sábado (20), exame para avaliar a cabeça do paciente após uma cirurgia realizada no dia anterior (19). O resultado indicou que não há necessidade de novos procedimentos nesse momento.

Segundo o laudo médico divulgado deste domingo (21), o quadro clínico se manteve quase o mesmo nas últimas 24 horas. P. possui seus reflexos preservados e sem comprometimento de outras funções do corpo. Segundo a unidade, no entanto, devido à sedação, ainda não é possível avaliar a parte neurológica da vítima.

A equipe de neurocirurgia do HMAPN, que acompanha o adolescente, orientou que ele permaneça sedado e recebendo medidas para conter possíveis danos cerebrais nas próximas 48h.

Disparo foi realizado por filho de PM

O incidente desta sexta (19) ocorreu dentro do condomínio Beija-Flor 5, no bairro Cosmorama, em Mesquita, e envolveu dois menores de idade. Conforme as primeiras informações, um dos adolescentes, filho de um PM, pegou a arma para mostrar a um amigo, quando disparou sem querer.

O jovem atingido foi levado para a UPA de Edson Passos e posteriormente transferido ao hospital Adão Pereira Nunes, onde permanece internado em estado grave. O pai do adolescente e o menino que atirou passaram mal, também precisaram de atendimento médico na UPA de Mesquita e, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), já foram liberados.

A arma e as munições utilizadas pelo menor foram apreendidas. O local do incidente foi preservado para perícia e o caso foi registrado na (Mesquita), que investiga a ocorrência.