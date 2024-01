Arquivo. Adolescente foi socorrido para uma UPA e em seguida transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Arquivo. Adolescente foi socorrido para uma UPA e em seguida transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/01/2024 10:59

Rio - Um adolescente foi baleado por um amigo, também menor de idade, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (19). O caso aconteceu dentro do condomínio Beija-Flor 5, no bairro Cosmorama, e a arma utilizada era de um policial militar, pai do menino que atirou. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Informações preliminares apontam que o menino que atirou havia pegado a arma do pai para mostrar ao amigo, quando ocorreu um disparo acidental. De acordo com a Polícia Militar, inicialmente, agentes do Segurança Presente do município foram chamados e, em seguida, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para uma ocorrência de lesão corporal. No local, o adolescente foi encontrado com marcas de tiro e os policiais descobriram que os disparos partiram do filho de um militar da corporação.

A arma e as munições do PM foram apreendidas e o local preservado para perícia. O adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, também em Mesquita, e transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita) e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.