Incêndio atingiu um barco em Angra dos Reis, na tarde deste sábado (20)Reprodução

Publicado 20/01/2024 17:37 | Atualizado 20/01/2024 17:40

Rio - Um incêndio atingiu um barco, na tarde deste sábado (20), na direção da Ilha da Gipóia, em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Angra foram acionados por volta das 14h25 para combater chamas em uma lancha. Até às 17h, os militares continuavam no local. Imagens mostram uma densa camada de fumaça que as chamas deixaram.

Não há informações sobre o que provocou o incêndio.