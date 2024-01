Recadastramento de estudantes da rede pública para uso de trens começa na segunda-feira -

Recadastramento de estudantes da rede pública para uso de trens começa na segunda-feira

Publicado 20/01/2024 16:05 | Atualizado 20/01/2024 17:35

Rio - A SuperVia começa nesta segunda-feira (22) a recadastrar os estudantes da rede pública de ensino aptos a receber a gratuidade nos trens em 2024. Para manter seus dados atualizados, os estudantes precisam agendar dia e horário no site da empresa . Os cartões de 2023 serão aceitos até o dia 30 de março.

Em comunicado, a concessionária solicitou às instituições de ensino que enviem a listagem atualizada dos alunos, para que possa ser feita a checagem do direito à gratuidade. O recadastramento segue um cronograma: estudantes cujo nome começa com as letras de A a F poderão marcar seu horário entre 22 de janeiro e 9 de fevereiro; de G a L, entre 12 e 23 de fevereiro; e do M ao Z, entre 26 de fevereiro e 8 de março.

Os alunos que não comparecerem nessas datas deverão fazer o agendamento para o período entre 11 e 29 de março. Com o horário marcado, o passo seguinte é comparecer ao Espaço Gratuidade, na Central do Brasil (próximo ao guichê da bilheteria de número 1), com os documentos originais necessários para o recadastramento.

Menores de 18 anos precisam apresentar certidão de nascimento, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual em nome do responsável legal (dos últimos três meses, original e enviado pelos Correios). Também devem estar acompanhados de um responsável legal para cadastrar ou recadastrar o benefício. Sem o responsável legal, o cartão de gratuidade não será emitido.

Para maiores de 18 anos, a SuperVia pede documento de identificação oficial com foto, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual (dos últimos três meses, original e enviado pelos Correios). Já os maiores de 21 anos devem apresentar documento de identificação oficial com foto, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual em nome do requisitante.