O festival Favela Gastronômica acontece no Complexo do Alemão neste sábado (20) e domingo (21)Divulgação / Voz das Comunidades

Publicado 20/01/2024 18:04 | Atualizado 20/01/2024 18:05

Rio – A ONG Voz das Comunidades realiza neste fim de semana a primeira edição do festival Favela Gastronômica na Rua Engenheiro Manoel Segurado, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. O evento espera receber duas mil pessoas.

A feira oferece pratos representativos da culinária local, apresentados por chefs e empreendedores da região, além de apresentações culturais que destacam características do complexo. O artista Mumuzinho é foi uma das atrações do primeiro dia. Dudu Nobre está confirmado para o segundo. Também há uma área de recreação para crianças.

"Para nós, o Favela Gastronômica vai além de celebrar a gastronomia; é uma oportunidade de impulsionar nossa economia, dar visibilidade aos talentos locais e promover o desenvolvimento sustentável, tudo enquanto convidados, moradores e visitantes se divertem e aproveitam os sabores únicos", disse Rene Silva, diretor da ONG.

O festival Favela Gastronômica é realizada por meio da RioTur e tem patrocínio do Ministério da Cultura e do Ministério da Igualdade Racial.