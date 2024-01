Objetos cortantes identificados pela Polícia Militar - Divulgação / PMERJ

Publicado 20/01/2024 16:39 | Atualizado 20/01/2024 16:54

Rio – A Polícia Militar apreendeu 47 armas brancas nos pontos de revista do megabloco Carrossel das Emoções, que desfilou na manhã deste sábado (20), no Centro do Rio

De acordo com a corporação, os agentes encontraram facas, tesouras, estiletes e outros objetivos. A lista inclui, ainda, lâmina de barbear, uma lata de linha de pipa, um cano de tamanho médio e dois cabos de vassoura. Para os megablocos deste fim de semana, 1.400 policiais foram escalados no esquema de segurança.



Temporada aberta



Três semanas antes do início do Carnaval, o Carrossel de Emoções abriu a temporada de folia, reunindo uma multidão ao som de samba, funk e rap. A concentração foi na Rua Primeiro de Março, no Centro, às 7h, com dispersão ao meio-dia. "O Carrossel de Emoções traz, com tanta alegria, funk e os melhores hits da época. É um prazer abrir o circuito de megablocos no Centro da Cidade Maravilhosa", afirmou Natália Guimarães, sócia da Bendita, realizadora do megabloco.



Os foliões também se esbaldaram no desfile do Chame Gente, em São Conrado, na Zona Sul.

Neste domingo, a grande atração das ruas será o bloco Chá da Alice, no Centro, com a presença inédita da cantora Daniela Mercury.