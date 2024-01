Refeições completas vão custar R$45,00 para o público - Édipo Ferraz / Gastromotiva

Refeições completas vão custar R$45,00 para o público Édipo Ferraz / Gastromotiva

Publicado 20/01/2024 13:25

Rio - O projeto social desenvolvido pela ONG Gastromotiva voltará a vender almoços na próxima segunda-feira (22), para ajudar a custear jantares solidários no restaurante da entidade, na Lapa, região central do Rio. As refeições completas, com entrada, prato principal, sobremesa e bebida custam R$ 45 para o público, durante o dia, e serão replicadas de forma gratuita, à noite, para pessoas em situação de vulnerabilidade.



Na primeira semana de ação, o menu será assinado pelos chefs Vladimir Reis e Rodrigo Sardinha. Todos os pratos vão seguir o ideal da ONG de combater o desperdício e reaproveitar alimentos.



De acordo com a Gastromotiva, as refeições gratuitas oferecidas no jantar serão servidas com o mesmo atendimento, serviço e menu que o público pagante receberá no almoço.



"Convidamos todo o público para, a partir da próxima segunda, saborear excelentes menus, assinados por alguns dos maiores chefs do Brasil e do mundo e, sobretudo, nos ajudar nessa corrente de solidariedade, proporcionando uma refeição digna a quem mais precisa", explica David Hertz, cofundador do projeto.



O restaurante Gastronômico Social funciona de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h, na Rua da Lapa, 108. As refeições serão servidas por ordem de chegada e podem ser pagas em dinheiro, pix e cartão de crédito ou débito.



Alta procura

Na primeira temporada de atendimento ao público, em dezembro de 2023, o local abria as portas apenas às quintas e às sextas. Na ocasião foram servidas 900 refeições.









A partir desta segunda (22), além de conhecer o espaço, os interessados podem se voluntariar para cozinhar ou para realizar serviço de salão durante os jantares solidários. A ONG também aceita doações através do pix, gastromotiva@gastromotiva.org, para outras iniciativas de combate à fome e à insegurança alimentar, e para educação e capacitação de profissionais.