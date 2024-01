Enterro de Rinaldo acontece neste sábado em Belford Roxo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/01/2024 10:37

Rio - O corpo do segurança morto a facadas em um supermercado no Andaraí, na Zona Norte da cidade, foi sepultado na manhã deste sábado, 20. A cerimônia de despedida de Rildo de Oliveira Torres começou às 8 horas da manhã no Cemitério Solidão Belford Roxo, na Baixada Fluminense e o enterro aconteceu às 10 horas.Pelas redes sociais, os amigos e parentes também prestaram suas últimas homenagens ao segurança. As publicações exaltaram o caráter de Rinaldo e reforçaram que além de grande profissional, tinha muito carinho pela família.“Que dor, que saudade… Só queria você de volta aqui, pai. Os sorrisos, os momentos e tudo que já fez por mim, minha eterna gratidão sempre. Tiraram você de mim sem porquê, não dá pra acreditar. Te amo hoje e sempre meu pai, meu luto será eterno”, escreveu Brenda Torres, filha de Rinaldo.Como forma de solidariedade, O Guanabara, local em que o crime aconteceu, disponibilizou 10 vans para levar e trazer de volta funcionários que quisessem participar do enterro do segurança. A loja da rua Maxwell também adiou o horário de abertura neste sábado (20) e só vai começar a funcionar às 15h.Os clientes, no entanto, vem reclamando do posicionamento da empresa em relação ao crime e cobram novas atitudes.“Quer dizer que o segurança morreu trabalhando, evitando um roubo e o mercado continua aberto? Cadê o respeito com esse segurança? O respeito com a família?”, questionou uma mulher pelas redes sociais.“Imagina os funcionários que vão ter que trabalhar a partir das 15h como se nada tivesse acontecido….”, escreveu outra.

Rildo estava trabalhando na última quinta (18), quando abordou um suspeito, que tentava sair do mercado na Rua Maxwell após furtar barras de chocolate . Enquanto era conduzido pelo profissional, o homem conseguiu fugir e, pouco tempo depois, retornou ao supermercado com uma faca e atingiu a vítima com dois golpes.O segurança chegou a ser socorrido ao Hospital Federal do Andaraí, que fica bem próximo ao mercado, mas não resistiu.Alguns colegas de trabalho do segurança, que preferiram não se identificar, contaram que o autor do crime aparentava ser usuário de drogas. A arma usada por ele, inclusive, teria sido furtada da sessão de churrasco do supermercado."Ele fugiu e voltou para dentro do mercado, onde pegou a faca. Pelo que ouvi, acertou duas facadas. Uma no pescoço e outra no peito", disse uma conhecida do segurança, que também optou por não se identificar.Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante horas depois do crime, com duas facas supostamente furtadas da sessão de churrasco do mercado onde o crime aconteceu. Ele já possuía 11 anotações por furto. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).