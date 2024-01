Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, foi preso com duas facas, após matar segurança de supermercado - Divulgação

Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, foi preso com duas facas, após matar segurança de supermercadoDivulgação

Publicado 18/01/2024 17:58

Rio - O homem que esfaqueou e matou Rildo de Oliveira Torres , segurança de um supermercado no Andaraí, na Zona Norte do Rio, vai responder por homicídio qualificado e furto. Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (18), horas depois do crime, com duas facas supostamente furtadas da sessão de churrasco do estabelecimento onde a vítima trabalhava. Ele já possuía 11 anotações pelo crime de furto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo as investigações, Rildo abordou Jorge Luís, que tentava sair do supermercado Guanabara, na Rua Maxwell, com barras de chocolate furtadas. Enquanto era conduzido pelo profissional, o homem conseguiu fugir e, pouco tempo depois, retornou ao supermercado com duas facas e atingiu a vítima com dois golpes.

O criminoso fugiu, mas foi preso pouco tempo depois por policiais do 6ºBPM (Tijuca), que agiram com apoio da 6º Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Macacos. Segundo a rede de supermercados Guanabara, o funcionário chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não há informações sobre o horário e local do sepultamento do segurança.