Publicado 19/01/2024 02:00

Mesmo com ação do Exército, crime organizado continua a aterrorizar o Equador. Promotor que investigava ataque a canal de TV foi morto a tiros. No Brasil, ondas de violência na Bahia e Rio servem de alerta. Autoridades devem agir antes que seja tarde.

Líder nas pesquisas para ocupar a Casa Branca, Trump consolida favoritismo à candidatura republicana após vitória em Iowa. Enquanto isso, correm na Justiça ações para torná-lo inelegível. Ao que parece, a Suprema Corte definirá próximo presidente dos EUA.