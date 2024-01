Motoboy Lucas Elier, de 27 anos, desapareceu na sexta-feira (12) - Reprodução

Publicado 18/01/2024 19:59 | Atualizado 18/01/2024 20:01

Rio - Após resultado do laudo da perícia, os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) confirmaram, nesta quinta-feira (18), que o corpo encontrado no Recanto de Itaipuaçu, em Maricá, é do motoboy Lucas Elier, de 27 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (12).

A vítima não possuía antecedentes criminais e sumiu após realizar uma entrega em um conjunto habitacional do programa 'Minha Casa, Minha Vida', em Itaipuaçu, entre a noite de sexta e manhã de sábado. Há suspeitas de que ele possa ter sido capturado por criminosos da região.