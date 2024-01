A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso - Divulgação

Publicado 17/01/2024 20:39 | Atualizado 17/01/2024 20:47

Rio - Um corpo em estágio avançado de decomposição foi encontrado nesta quarta-feira (17), no Recanto de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e isolaram a área para que agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizassem a perícia.

O corpo estava na Rua José Antônio Ribeiro, próximo ao conjunto habitacional do programa 'Minha Casa, Minha Vida'. Entre a noite de sexta-feira (12) e a manhã de sábado (13), o motoboy Lucas Elier, de 27 anos, desapareceu após realizar uma entrega neste condomínio. Há suspeitas de que ele possa ter sido capturado por criminosos da região.



Por causa do avançado estágio de decomposição, a polícia ainda aguarda laudos técnicos da perícia para confirmar a identificação da vítima encontrada nesta quarta-feira. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

O caso está sendo investigado pela DHNSG.