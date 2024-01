Secretário Breno Carnevale comentou sobre o caso - Reprodução

Publicado 17/01/2024 17:55 | Atualizado 17/01/2024 20:34

Rio - O secretário de Ordem Pública do Rio, Brenno Carnevale, falou, na tarde desta quarta-feira (17), sobre a denúncia que fez contra um agente público que oferecia segurança particular a moradores do Jardim Botânico, na Zona Sul. O secretário relembrou o caso da organização criminosa que exigiu pagamento para a construção do Parque Piedade, na Zona Norte , e afirmou que continuará denunciando os crimes que chegarem à pasta.

"Assim como aconteceu no episódio de cobrança indevida por traficantes para continuidade de obras públicas, a gente espera que esteja contribuindo para que esse tipo de ilegalidade não aconteça. Toda vez que recebermos informações como essa, vamos consolidar e encaminhar aos órgãos competentes", afirmou.

Carnevale explicou que, após o recebimento da denúncia por parte da Seop, uma equipe investigou o caso com objetivo de enviar as informações à Polícia Civil e ao Ministério Público do Rio.

"Consolidamos essas informações e o setor de inteligência da Seop obteve novos dados. Encaminhamos aos órgãos competentes para investigar e Corregedoria-Geral da Polícia Militar", concluiu.

Nesta quarta-feira (17), a PM abriu um inquérito para apurar a conduta do policial, que já foi identificado e pode ser "punido com rigor" caso a história seja confirmada.

De acordo com publicação do prefeito Eduardo Paes , feita nesta terça (16), moradores do Jardim Botânico relataram que foram abordados por dois homens interessados em fazer a segurança de um prédio do bairro. No contrato, o valor do serviço seria de R$ 500 para residência e um salário mínimo (R$ 1.412 mil) para condomínio.

Segundo Paes, os moradores não aceitaram o serviço e ficaram assustados com a oferta. Um dos homens, que enviou mensagem aos possíveis clientes, se apresentou como suboficial da Polícia Militar. De acordo com a oferta, a empresa que seria responsável pela segurança trabalha para restaurantes, é legalizada com endereço fixo e CNPJ, e emite nota fiscal eletrônica.