A diretora da USTDA, Enoh T. Ebong, e o presidente do IRM, Davi Perini VermelhoDivulgação / Instituto Rio Metrópole

Publicado 17/01/2024 18:14

Rio – Um investimento de U$S 1 milhão foi concedido ao Instituto Rio Metrópole (IRM) pela Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA (USTDA) para apoiar a expansão da cobertura de banda larga em 22 municípios da Região Metropolitana do Rio. O projeto se chama Infovia Metropolitana e seu objetivo é atender à demanda por conectividade da região, que tem cerca de 12 milhões de habitantes.

Esta assistência técnica permitirá um sistema de governança interconectado para as agências estaduais do Rio, o que agilizará os serviços. O projeto também estabelecerá as bases de infraestrutura necessárias para avançar na implantação das redes de telecomunicação de próxima geração na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No evento da assinatura, estiveram presentes pelo IRM o presidente, Davi Perini Vermelho, e o diretor de Desenvolvimento Metropolitano, Franquis Dias Nepomuceno. Pela USTDA, compareceram a diretora, Enoh T. Ebong, e o diretor interino para a América Latina e Caribe, Keith Eischeid.

O presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, falou do projeto: "É essencial desenvolver projetos como a Infovia Metropolitana, mas a sua concretização é ainda mais importante para o nosso desenvolvimento enquanto metrópole. Com o apoio financeiro da USTDA, isso será possível", disse.