O ex-lutador de MMA Anderson Silva compareceu à cerimônia de despedida e deixou o local pouco antes do sepultamento - Cléber Mendes

Publicado 17/01/2024 16:05 | Atualizado 17/01/2024 17:48

Rio - Mais de 200 pessoas compareceram ao velório do lutador Diego Braga Alves nesta quarta-feira (17), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório do atleta, assassinado a tiros no Morro do Banco, na Barra da Tijuca , teve a presença de atletas, como o ex-lutador Anderson Silva e Bebeto, ex-jogador de futebol.

Silva compareceu ao velório e foi embora pouco antes do sepultamento. O campeão do tetra Bebeto também deixou o local antes do cortejo, visivelmente emocionado.

O lutador Diego Braga Alves já havia treinado com Anderson Silva Cléber Mendes





Até o ano passado, Muzema e Morro do Banco eram controlados por milicianos, mas foram tomados pelo Comando Vermelho. Atualmente, a região seria liderada pelo narcotraficante Pedro Paulo Guedes, o 'Pedro Bala', uma das lideranças do Complexo da Penha.



Um dos suspeitos confessou a participação no crime e foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).



Diego era lutador de MMA e Muay Thai e já havia encerrado a carreira profissional desde 2019. Em sua trajetória, o atleta enfrentou grandes nomes da luta como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde dos Santos. O lutador também treinou com os irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro, além de Anderson Silva que, na ocasião da morte, expressaram pesar e lamentaram a alarmante situação da violência no Rio.