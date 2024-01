Diego chegou a divulgar nas redes sociais a foto de sua moto roubada - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/01/2024 17:41

Rio - A moto do lutador de MMA Diego Braga Alves, de 44 anos, assassinado a tiros no Morro do Banco, foi encontrada e recuperada por agentes da Delegacia de Homicídios, nesta terça-feira (16). Os policiais, agora, tentam identificar e prender outros autores do crime. Nesta terça (16), um dos suspeitos do crime foi preso com drogas dentro da própria casa, na comunidade. O homem confessou a participação no crime e foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

O velório e enterro de Diego será nesta quarta-feira (17), a partir das 7h, no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Em uma publicação nas redes sociais na segunda-feira (15), Diego divulgou que sua moto foi furtada dentro do condomínio que morava, por dois criminosos. Depois que soube do crime, Diego foi até o Morro do Banco para tentar recuperar a moto e acabou assassinado, porque teria sido confundido pelos traficantes da comunidade com um miliciano.

Segundo a Polícia Militar, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, na Estrada de Itajuru, e encontrou vítima em uma área de mata. O lutador foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde a morte foi confirmada.

A Muzema e o Morro do Banco eram dominados por milicianos até o ano passado, quando foram tomados pelo Comando Vermelho. A área agora seria chefiada por uma das lideranças do Complexo da Penha, o narcotraficante Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação do assassinato e os agentes coletam informações e realizam diligências para identificar os outros autores. O Disque Denúncia divulgou um cartaz e recebe informações sobre os envolvidos pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido

Nas redes sociais, amigos e entidades se despediram da vítima. "Luto pelo mestre, amigo e parceiro. Que dor sem tamanho. Obrigado por tudo mestre e você sempre será lembrado em cada lugar que levarmos a nossa bandeira do Brasil! Que Deus te acolha e abençoe toda família Braga! Nossos reais e mais profundos sentimentos. Descanse em paz mestre", postou a Confederação Brasileira de MMA Desportivo (CBMMAD).

"Meu coração sangra. Descanse em paz meu irmão, paizão que a luta me proporcionou. Obrigado por todos os ensinamentos. Eu te amo eternamente. Que sejam punidos os que cometeram o crime", escreveu um amigo.