Lixos são retirados de ruas de São João de Meriti nesta terça-feira (16) após temporal do final de semana; cidade teve seu estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 20:18 | Atualizado 16/01/2024 20:54

Rio - Um balanço parcial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos indicou que mais de 9 mil pessoas ficaram desalojadas na Baixada Fluminense e São Gonçalo após o temporal no último fim de semana. Dados divulgados pela pasta nesta terça-feira (16) também apontam que mais de 300 pessoas estão desabrigadas e cerca de 15 mil foram afetadas pela destruição das fortes chuvas.

Os números da secretaria foram colhidos com as prefeituras de Belford Roxo, Jeperi, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São João De Meriti. O balanço é parcial e pode ser alterado caso os municípios atualizem seus dados.

Prefeitura do Rio atua na remoção de detritos

Após o intenso temporal, o prefeito Eduardo Paes estabeleceu uma base de comando na Pavuna, na Zona Norte do Rio, e decretou estado de emergência.

Com isso, equipes da Secretaria de Integração Metropolitana (Seim) reforçaram o socorro às vítimas, contando com a mobilização de máquinas pesadas, como retroescavadeiras, caminhões basculantes e tratores, para acelerar a remoção de detritos e a restauração das áreas afetadas.

O secretário Marcos Dias destacou a gravidade da situação para os desabrigados, enfatizando a importância da solidariedade. "A realidade dos desabrigados é urgente e delicada. Façamos ao próximo o que gostaríamos de receber, pois cada gesto conta", ressaltou.

Nesta terça-feira, as equipes da Seim mobilizaram-se novamente para distribuir auxílio em pontos afetados com entrega de que quentinhas.

"Essa união de esforços é fundamental para superarmos juntos os desafios desse momento difícil," complementou Dias.



Para contribuições e apoio, entre em contato com a Secretaria de Integração Metropolitana pela plataforma Instagram: @seim.rio.



Ponto de apoio no bairro Anchieta para quem estiver próximo e quiser ajudar: Rua Romeu Casa Grande, n° 20, ao lado do colégio Guilherme Tell.