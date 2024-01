Esse tipo de vandalismo também tem ocorrido dentro das subestações da distribuidora - Divulgação

Esse tipo de vandalismo também tem ocorrido dentro das subestações da distribuidoraDivulgação

Publicado 16/01/2024 19:36

Rio - Aproximadamente 25 mil metros de cabos foram furtados das vias públicas da área de concessão da Enel no ano de 2023. Essa quantidade equivale a quase duas vezes a extensão da ponte Rio-Niterói e representa 75% de aumento na quantidade de cabos furtados em relação ao ano de 2022.



No ano passado, os furtos de cabos nas regiões dos Lagos, Norte e Noroeste somaram mais de 21,9 mil metros, quase o dobro do registrado em 2022, que foi de 10,86 mil metros. Já na região Metropolitana e nos municípios do Sul Fluminense atendidos pela Enel, a quantidade de cabos furtados em 2023 foi significativamente menor, totalizando 2,74 mil metros, em comparação com os 4,75 mil metros registrados em 2022.

Essas ações de vandalismo colocam em risco quem pratica os furtos, a população e o meio-ambiente Divulgação



A empresa ainda ressalta que sua rede é composta, prioritariamente, por cabos de alumínio que têm valor comercial irrelevante em relação ao cobre. “Ainda assim, houve um aumento significativo de ocorrências ligadas à subtração de trechos do nosso cabeamento e de outros componentes”, informa José Luís Salas, diretor de Redes da Enel Rio.



O ato de furtar cabos e outros componentes da rede elétrica não apenas coloca em perigo quem furta, mas também aumenta o risco de incêndios, explosões, sobrecargas e apagões no sistema de distribuição, impactando a população e o meio ambiente. A reparação desses danos envolve a reconstrução de trechos da rede, o que, em casos mais graves, pode levar dias ou até semanas até a normalização.



Esse tipo de vandalismo também tem ocorrido dentro das subestações da distribuidora. Nesse caso, é necessário isolar a unidade para realizar os reparos, o que resulta em transtornos no fornecimento de energia para todas as áreas atendidas pela subestação.



Denuncie



A Enel Rio pede que a população denuncie esse tipo de atividade, seja pelos canais de atendimento ou em contato com as polícias Civil e Militar.

- Telefone disponibilizado pela empresa: 2253-1177

- Central de Atendimento 0800-2800

- Portal de denúncia https://www.eneldistribuicao.com.br/rj/denuncie.aspx#