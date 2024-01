Entrada do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Marcos Porto / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 21:05

Rio - Uma operação da Polícia Militar terminou com dois mortos e quatro feridos nesta terça-feira (16), no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os homens que morreram e um dos baleados são suspeitos de integrar facções criminosas. Já os outros três feridos são vítimas de balas perdidas.

Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde houve uma confusão. Um vídeo gravado na unidade mostra moradores da comunidade protestando contra a ação da PM.

Veja o vídeo:

Três pessoas foram baleadas no Jacarezinho e encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde moradores da comunidade protestaram. Durante operação da PM no local, três suspeitos ficaram feridos, sendo que dois não resistiram aos fermentos



Por meio de nota, a PM informou que agentes do Comando de Operações Especiais (COE) - por meio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) - atuaram na comunidade.

Durante a incursão, equipes do BPChq encontraram três suspeitos feridos e os encaminharam ao Hospital Salgado Filho, mas dois deles não resistiram aos ferimentos. Os PMs apreenderam duas pistolas, três granadas e 52 munições. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo).

Ainda segundo a corporação, após o tiroteio, agentes do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) socorreram uma mulher ferida no Jacarezinho. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a um baleado e um taxista encontrou outra vítima. Os três também foram levados ao Hospital Salgado Filho.