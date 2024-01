Bairro Pilar, em Caxias, teve ruas e casas inundadas pelo temporal que atingiu o RJ - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 08:15 | Atualizado 16/01/2024 08:29

temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio durante o último fim de semana. Em Caxias, as localidades Pilar e Amapá estão embaixo d'água. Já em Belford Roxo, o Vale do Ipê, Recantus e Parque Amorim foram os mais afetados. Até o momento, foram registradas 12 mortes em todo o território fluminense, sendo nove na Baixada. Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, ainda está desaparecida. A vítima estava em um veículo que caiu no Rio Botas. Rio - Alguns bairros de cidades da Baixada Fluminense continuam alagados, nesta terça-feira (16), dois dias após oque atingiu a Região Metropolitana do Rio durante o último fim de semana. Em Caxias, as localidades Pilar e Amapá estão embaixo d'água. Já em Belford Roxo, o Vale do Ipê, Recantus e Parque Amorim foram os mais afetados. Até o momento,em todo o território fluminense, sendo nove na Baixada. Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos,. A vítima estava em um veículo que caiu no Rio Botas.

De acordo com a prefeitura de Caxias, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil estão mobilizadas e trabalhando incansavelmente, desde a tarde de sábado (12), para abrir novos canais de escoamento e diminuir os estragos causados pelas fortes chuvas. Segundo o município, mais de mil pessoas procuraram atendimento, sendo cerca de 150 desabrigados ou desalojados.



O secretário de comunicação de Caxias, Aroldo Brito, informou que a Secretaria de Obras está atuando para drenar a água acumulada nos bairros atingidas pelo temporal. "Eles estão trabalhando muito em todo o município desobstruindo as ruas e os rios para que a água desça. Nos pontos mais críticos, como no Amapá, a água já tá descendo bem, talvez amanhã já não tenha mais água. Estamos mobilizados, todos estão na rua à disposição dessas pessoas que sofreram com o temporal. Nós também estamos com 10 pontos de apoio acolhendo as pessoas afetadas pelas chuvas. Todos esses pontos tem alimentação, água, locais para dormir e remédios", explicou ao DIA.

No município foram registrados duas mortes: Marcos Aurélio Aguiar Cotias, 53 anos, no Parque Império, em Campos Elíseos e Paulo César Oliveira Fernandes, de 59 anos, no bairro São Bento. Os dois foram vítimas de descarga elétrica. Em nota, a prefeitura informou que o município retornou ao estágio de Observação, devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas 24 horas e sem previsão de chuva moderada para as próximas quatro horas.

— Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2024

A cidade de Belford Roxo também é um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas. No último boletim divulgado pelos bombeiros, onde o número de salvamentos estava em 268, Belford Roxo teve 79 resgates, uma morte e uma mulher desaparecida. Segundo o município, os bairros Vale do Ipê, Recantus e Parque Amorim ainda estão alagados. Durante o temporal, o Rio Botas transbordou e afetou principalmente a região próxima ao rio.

A prefeitura informou que equipes trabalham, diariamente, nessas localidades para diminuir o nível da água. Disse, ainda, que as obras da ponte que fica sobre o Rio Botas e que faz ligação entre os bairros Itaipu e Heliópolis, começarão nos próximos dias. Na cidade, um homem, identificado como, André Cardoso de Aguiar,52 anos, foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, vítima de afogamento. Segundo a prefeitura, o município segue está no Estágio 4 de alto risco, ou seja, é recomendável que as pessoas somente saiam de casa em casos de necessidade.