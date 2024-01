Bombeiros realizam mais um dia de buscas por vítimas das fortes chuvas - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 07:09 | Atualizado 16/01/2024 12:32



Rio - O Corpo de Bombeiros permanece, nesta terça-feira (16), com as buscas por duas vítimas das fortes chuvas que atingiram o Grande Rio no fim de semana. Os militares atuam em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para localizar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, onde Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos, foi visto pela última vez.

O trabalho dos militares teve início na manhã de segunda-feira (15), depois do temporal que deixou 12 mortos e provocou estragos em vários municípios do estado , e se estendeu ao longo da noite ontem, com equipes e equipamentos reduzidos por conta da dificuldade de visibilidade. Na manhã de hoje, o efetivo foi totalmente retomado, com apoio de drones e mergulhadores.

Elaine Cristina desapareceu na noite de sábado (13), quando voltava de uma festa com o marido e o carro deles foi arrastado para o Rio Botas. A vítima estava no carona e o companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. Já o homem foi resgatado por moradores da região. As buscas dos bombeiros partiram da altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, onde o caso aconteceu.

No Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, os militares tentam encontram Jackson, que desapareceu depois de ser arrastado por uma correnteza. Além dos dois desaparecidos que constam na lista oficial do Corpo de Bombeiros, familiares procuraram por José Pedro Silva de Oliveira , 63, visto pela última vez na noite de sábado, quando deixou o posto onde trabalhava, em Marechal Hermes, e seguiu para um ponto de ônibus, durante o temporal. O frentista não chegou em casa, no Morro Jorge Turco. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Municípios ainda contabilizam estragos

Dois dias após o temporal, os moradores afetados ainda tentam retomar as rotinas. Apesar de não ter mais pontos de alagamentos, o município do Rio permanece em Estágio 2, segundo nível em uma escala de cinco, que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. A cidade registrou 51 desabrigados, mas apenas quatro foram acolhidos e a maioria decidiu ir para casa de familiares ou amigos. Em dois dias, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizou cerca de 2,8 mil atendimentos à famílias impactadas, e as que reencheram os critérios de elegibilidade, receberam um cartão de R$ 250 do Protege SUAS.

Em Belford Roxo, os bairros Vale do Ipê, Recantus e Parque Amorim ainda estão alagados, e o município permanece em situação de emergência, com 348 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Já em Nova Iguaçu, que também segue em situação de emergência, não há mais pontos de inundação ou famílias desabrigadas, mas 90 pessoas continuam desalojadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu (SEMAS) tem dez pontos de atendimento disponibilizados para o cadastramento das vítimas da chuva, sem prazo para o finalizar o serviço. Confira os endereços ao final. Após isso, equipes da pasta visitarão as famílias cadastradas para que elas recebam cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal e colchonetes.

O atendimento no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Comendador Soares, a partir desta terça-feira (16), será feito no Colégio Estadual Comendador Soares, na Rua Milton Silva, 120. No mesmo local, haverá serviços do RJ para Todos - programa do Governo do Estado para pessoas em situação de vulnerabilidade social -, como retirada de documentos, isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital e balcão de empregos, entre outros.



Por fim, Duque de Caxias retornou para o Estágio de Observação, apesar de ainda haver alagamentos nas localidades do Amapá, Pilar e Vila Urussaí. O município disponibilizou dez pontos de apoio para os afetados, onde estão sendo oferecidas quentinhas, água mineral, roupas, fraldas, material de limpeza e higiene doados. Confira os endereços ao final. Desde domingo, foram atendidas 58 pessoas desabrigadas, 69 desalojados e 2.217 pessoas foram cadastradas.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que das 47 unidades de Atenção Básica, quatro estão com atendimento suspenso nesta manhã. O atendimento na UBS do bairro Amapá está sendo realizado no CIEP 348 Eugenia Moreyra, até que o acesso à unidade seja restabelecido. As UPHs, UPAs e unidades hospitalares do município seguem com atendimento normal.



Saiba quem são os 12 mortos:

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Pontos de apoio e doações em Duque de Caxias



Centro: Restaurante do Povo - Rua frei Fidelis s/n - Vila Ideal;



Saracuruna: Escola Municipal Olinda Bonturi Bolsonaro - Avenida General Nelson Mauro, nº 159;



Pantanal: Igreja Cristã Evangélica Renovada - Rua Marechal Dantas Barreto, lote 1 quadra 47. Ponto de referência CIEP Graciliano;



Figueira: CIEP 220 Yolanda Borges - Avenida Feliciano de Castilho, s/n;



Pilar: Escola Estadual Assis Chateaubriand - Avenida Presidente Leonel Brizola, s/n;



Parque Fluminense: CIEP 118 Vereador Vilson de Macedo - Avenida General Carlos Marciano Medeiros, s/n - São Bento;



Vila Maria Helena: Escola Municipal Intercultural México Nilcelina dos Santos Ferreira - Estrada do Serrado, s/n - Chácara Arcampo;



Amapá: CIEP 348 Eugenia Moreyra - Rua F Com Rua A, nº 0 - Parque Barão do Amapá;



Sede da Assistência Social: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - Jardim 25 de Agosto.



Pontos de abrigo e atendimento em Nova Iguaçu



Moquetá



Colégio Estadual Milton Campos - Rua Tupinamba, 271, Moquetá;



Nova Era



Escola Municipal Newton Gonçalves Barros - Rua: Carolina Sender, 84 – Jardim Nova Era



Miguel Couto



CRAS Bom Retiro - Estrada Luís de Lemos, 2556 - Nova América;



Comendador Soares



Colégio Estadual Comendador Soares - Rua Milton Silva, 120, Comendador Soares;



Valverde



CRAS Fazendo Cabuçu - Rua Abílio Augusto Távora, s/nº, Praça do Valverde;



Centro



CRAS Maxabomba - Avenida Governador Portela, s/nº, Praça Santos Dumont, Centro;



Cerâmica



CRAS Monte Verde - Rua Pedro Cunha, 48, Ponto Chic;



Caioaba



Ministério da Terra Prometida - Rua Eduardo Fernandes, 130;



Km 32



Escola Municipal Professora Marly Tupacinunga de Mattos - Rua são Marcos, 306;



Ipiranga



E.M. Chaer Kazen Kalaoum - Rua Flávia, sn - Ipiranga.