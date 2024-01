10° dia de buscas pelo menino Edson Davi, de 6 anos que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca. Foto: Armando Paiva/ Agencia O Dia - Armando Paiva/ Agencia O Dia

Publicado 16/01/2024 08:52 | Atualizado 16/01/2024 09:06

Rio - As buscas pelo menino edson Davi, de 6 anos , seguem pelo 12º dia consecutivo, nesta terça-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho continua de forma ininterrupta com o uso de drone, sobrevoo de aeronave, mergulhadores e equipes de patrulhamento no mar da Praia da Barra da Tijuca.Foi na faixa de areia que testemunhas viram o menino pela última vez no último dia 4 de janeiro, por volta das 16h30, quando brincava próximo à barraca dos pais, na altura do Posto 4. A principal linha de investigação da Polícia Civil sobre o desaparecimento do menino é de que ele tenha se afogado. A família questiona essa possibilidade e fala em sequestro.

Na foto, familiares de Edson Davi buscam por respostas em protesto na Barra da Tijuca Armando Paiva/Agência O DIA

No mesmo dia em que desapareceu, o menino foi visto brincando com turistas argentinos. Imagens de câmeras de segurança, contudo, teriam mostrado que o grupo estrangeiro saiu da praia em direção ao hotel em que estavam hospedados sem Édson Davi.Outras imagens teriam mostrado o menino brincando em trecho de cerca mde 100 metros do calçadão da praia, no dia em que desapareceu. Depois, Édson conversa com um homem e volta para a areia. Ainda segundo investigações, Edson teria entrado na água pelo menos três vezes antes de desaparecer. Em uma dessas ocasiões, teria sido repreendido pelo pai.A família de Édson realizou, no último sábado (13), um protesto na altura do Posto 4 da Praia da Barra, onde ele foi visto pela última vez. Os manifestantes exibiram faixas, cartazes e contestaram o afogamento da criança. Os parentes pediram que as autoridades peçam o depoimento da família de argentinos que foram vistos brincando com o menino próximo a barraca dos pais.Os parentes também pedem acesso às imagens e vídeos obtidos pela polícia onde o menino é visto próximo à água. "Liberem as câmeras, deixem eu saber o que aconteceu com meu filho Davi", dizia uma faixa feita pelos pais do menino.Edson Davi usava uma camisa de manga térmica preta, vestia uma bermuda da mesma cor e estava descalço quando desapareceu. O Disque Denúncia pede ajuda para localizar a criança e recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.