Moradores da Baixada atingidos pelas chuvas buscaram o serviço na Escola Comendador Soares - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 07:24 | Atualizado 16/01/2024 13:01





O primeiro local para a realização do mutirão do RJ + Serviços será em Nova Iguaçu, na Escola Estadual Comendador Soares, localizada na Rua Milton Silva, 120, em Comendador Soares, das 9h às 17h. Dentre os serviços oferecidos, estão a primeira e a segunda via da identidade; isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; atendimento básico de saúde; balcão de emprego; carteira de trabalho; atendimento de direitos do consumidor e informações sobre os direitos das mulheres. Rio - A Secretaria de Estado de Governo leva, a partir desta terça-feira (16), um mutirão de serviços do programa "RJ Para Todos" às áreas castigadas pelas últimas chuvas na Baixada Fluminense . A população terá acesso a documentos, como identidade, certidões de nascimento, carteira de trabalho e balcão de empregos, além de noções básicas de saúde.O primeiro local para a realização do mutirão do RJ + Serviços será em Nova Iguaçu, na Escola Estadual Comendador Soares, localizada na Rua Milton Silva, 120, em Comendador Soares, das 9h às 17h. Dentre os serviços oferecidos, estão a primeira e a segunda via da identidade; isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; atendimento básico de saúde; balcão de emprego; carteira de trabalho; atendimento de direitos do consumidor e informações sobre os direitos das mulheres.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, além do serviço de documentação básica, muitas pessoas estão procurando por kit de limpeza e pelo auxílio Cartão Recomeçar, que possui R$ 3 mil, do Governo do Estado. Na Escola Estadual Comendador Soares, os interessados vão ser cadastrados e, dias depois, a Assistência Social fará uma visita e oferecerá produtos de higiene, colchonete e cesta básica.

Além do Governo do Estado e da Prefeitura de Nova Iguaçu, o Detran-Rj, a Fundação Leão XIII e a Defensoria Pública estão atuando na ação. Só nesta segunda-feira (15), os pontos de atendimento do município já cadastraram 7.301 famílias, o que significa cerca de 18 mil pessoas. Já nesta terça-feira, 700 famílias foram atendidas.



Os impactos do temporal



Doze pessoas morreram e duas seguem desaparecidas, após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro. Neste domingo (14), o prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência. Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 380 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o território fluminense. A maioria dos chamados são para salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, um homem foi vítima de um desabamento provocado por um deslizamento de terra, na madrugada deste domingo. Em Acari, uma mulher foi encontrada morta na Rua Matura, vítima de afogamento. Em Costa Barros, uma mulher foi soterrada na Estrada de Botafogo.



Em Nova Iguaçu, uma mulher foi encontrada morta em um rio e um homem se afogou na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Em Comendador Soares, próximo à Passarela da Rua Bernardino de Melo, outra vítima masculina adulta foi resgatada pelos militares, com sinais de afogamento.



Em São João de Meriti, um homem foi vítima de uma descarga elétrica na Rua Neuza e outro também se afogou na Rua Pinto Duarte. Houve a confirmação da morte de um homem na Rua Parecis, em Belford Roxo. Em Duque de Caxias, um homem sofreu uma descarga elétrica na Rua Marques de Paranaguá e outro na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. Uma mulher também foi vítima de afogamento em Saracuruna.