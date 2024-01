Moradores de diversas regiões do Rio e Baixada foram atingidos pelas fortes chuvas - Armando Paiva / Agência O Dia

16/01/2024

Rio - A Central Única das Favelas (Cufa) começou, na manhã desta terça-feira (16), a distribuir cerca de 15 toneladas de alimentos e produtos doados para as vítimas das enchentes na capital e Baixada Fluminense . Além de alimentos, materiais de limpeza e garrafas d'água são os itens mais procurados pelos moradores atingidos.

Ao DIA, o presidente da Cufa, Wellington Galdino, explicou como estão sendo as distribuições. "Estamos distribuindo as doações para moradores de favelas nas regiões mais atingidas, como Acari, Irajá e Honório Gurgel, na Zona Norte, além de Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É um momento difícil para estas pessoas que tem tão pouco acesso. Estamos tentando amenizar este sofrimento", contou.

Wellington ainda disse que, em apenas três dias, foram doadas toneladas de alimentos e materiais de higiene. "Começamos a receber as doações neste domingo (14) e já ajudamos diversas pessoas com marmitas. Até o momento, arrecadamos 15 toneladas de alimentos e produtos de limpeza, além de 15 mil garrafas d'água".

As doações físicas podem ser feitas na sede da Cufa, que fica no número 1 da Rua Francisco Batista, em Madureira, na Zona Norte. A Central Única das Favelas também está recebendo doações via pix, pelo e-mail soschuvasrj@cufa.org.br.

"Destacamos a importância das doações e a Cufa abre suas portas e seus canais com o objetivo de ajudar a população. O que a gente recebe por pix está sendo revertido em compra de águas, produtos de limpeza e alimentos", finalizou o presidente.

A Gastromotiva também está atuando para ajudar a população afetada pelas chuvas, produzindo e distribuindo mais de duas mil quentinhas. "Como todos sabem, a trajetória da ONG é pautada pela gastronomia social. Com isso, não podíamos deixar de atender a população do Rio, que está sofrendo tanto com as consequências dessas chuvas", explicou David Hertz, fundador da Gastromotiva.

A ONG está realizando a ação em parceira com o Voz das Comunidades, o Veirano Advogados e a cozinha solidária Sim! Eu Sou do Meio. Quem quiser contribuir com a ação da Gastromotiva, pode fazer um pix ( gastromotiva@gastromotiva.org ), onde cada R$ 10 equivale a uma refeição.

A Cufa foi criada há mais de 20 anos no Rio, a partir da união entre jovens de várias favelas que buscavam espaços para expressar atitudes e questionamentos. Atualmente, a Cufa é a maior organização não governamental (ONG) focada em favelas do Brasil. A ONG é reconhecida internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural.

Com parcerias, apoios e patrocínios, a central atua na produção esportiva e cultural desde 1999, promovendo a integração e a inclusão social. A entidade forma e informa cidadãos de São Paulo, Rio de Janeiro e dos outros 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e de países, como Bolívia, Alemanha, Chile, Hungria, Itália e Estados Unidos.



Os impactos do temporal

Doze pessoas morreram e duas seguem desaparecidas, após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro. Neste domingo (14), o prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência. Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 360 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o território fluminense. A maioria dos chamados são para salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, um homem foi vítima de um desabamento provocado por um deslizamento de terra, na madrugada deste domingo. Em Acari, uma mulher foi encontrada morta na Rua Matura, vítima de afogamento. Em Costa Barros, uma mulher foi soterrada na Estrada de Botafogo.



Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma mulher foi encontrada morta em um rio e um homem se afogou na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Em Comendador Soares, próximo à Passarela da Rua Bernardino de Melo, outra vítima masculina adulta foi resgatada pelos militares, com sinais de afogamento.



Em São João de Meriti, um homem foi vítima de uma descarga elétrica na Rua Neuza e outro também se afogou na Rua Pinto Duarte. Houve a confirmação da morte de um homem na Rua Parecis, em Belford Roxo. Em Duque de Caxias, um homem sofreu uma descarga elétrica na Rua Marques de Paranaguá e outro na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. Uma mulher também foi vítima de afogamento em Saracuruna.



*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini