Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Petrópolis e Areal - Divulgação / Polícia Federal

Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Petrópolis e ArealDivulgação / Polícia Federal

Publicado 16/01/2024 11:00

Rio - A Polícia Federal (PF) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra uma associação de produtores rurais nos municípios de Petrópolis e Areal, na Região Serrana, nesta terça-feira (16). O grupo é acusado de desviar recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) através da alteração de planilhas de materiais destinados à merenda das instituições de ensino.



De acordo com as investigações, no momento de preencher o documento que é entregue à prefeitura, os representantes da associação colocavam valores e quantidade de alimentos divergentes daqueles adquiridos dos agricultores associados, além de adulterarem a qualidade e quantidade dos mesmos.

fotogaleria



Ainda segundo a PF, há suspeitas de que o grupo também adulterava informações inseridas na declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), documento este essencial para que o agricultor possa ter acesso às verbas vinculadas ao PNAE.



A ação desta terça pretende ainda complementar as provas já existentes contra a associação e coletar mais informações para estabelecer o montante total dos valores desviados. Além disso, a corporação tenta revelar a eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas.

Ainda segundo a PF, há suspeitas de que o grupo também adulterava informações inseridas na declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), documento este essencial para que o agricultor possa ter acesso às verbas vinculadas ao PNAE.A ação desta terça pretende ainda complementar as provas já existentes contra a associação e coletar mais informações para estabelecer o montante total dos valores desviados. Além disso, a corporação tenta revelar a eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas.

Durante a ação foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, HDs, pendrives e documentos diversos. Os investigados devem responder por estelionato, falsificação de documentos públicos ou crimes licitatórios, de acordo com a sua participação nas atividades.



O nome da operação “Farnel” é inspirado no significado da palavra, que representa lanche ou merenda.