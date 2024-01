Policiamento no Jacarezinho segue reforçado devido aos constantes confrontos - Divulgação / PMERJ

Policiamento no Jacarezinho segue reforçado devido aos constantes confrontosDivulgação / PMERJ

Publicado 16/01/2024 11:52 | Atualizado 16/01/2024 12:17

Rio - Um intenso tiroteio assustou os moradores do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar (PM), equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizavam remoções de barricadas das ruas da comunidade quando bandidos atiraram contra os agentes, que precisaram reagir. Não há registro de feridos.

Ainda de acordo com a PM, o policiamento segue reforçado na região, que vem sofrendo constantes conflitos armados entre criminosos e policiais nas últimas semanas.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos por volta das 7h49. Nas redes sociais, circula um vídeo onde um morador relata que uma caixa d'água foi atingida por um tiro.

Jacarezinho pau tá quebrando já !!!!

Atividades! pic.twitter.com/jYeYYL5IBk — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) January 16, 2024 Moradores relatam, através das redes sociais, que os problemas têm sido recorrentes. "Jacarezinho desde o dia 31 de Dezembro tendo tiroteio. Todo dia tem tiro", comenta um residente da região. "Jacarezinho ocupado e todo dia essa vergonha", relata uma habitante em seu perfil. "Aqui falta água, falta luz, falta saneamento, só não falta o tiroteio... isso tem todo dia", desabafa outra moradora. Moradores relatam, através das redes sociais, que os problemas têm sido recorrentes. "Jacarezinho desde o dia 31 de Dezembro tendo tiroteio. Todo dia tem tiro", comenta um residente da região. "Jacarezinho ocupado e todo dia essa vergonha", relata uma habitante em seu perfil. "Aqui falta água, falta luz, falta saneamento, só não falta o tiroteio... isso tem todo dia", desabafa outra moradora.

Moradora do Jacarezinho teve casa atingida durante tiroteio na manhã desta terça-feira Reprodução / Internet