Estabelecimentos ficaram sem luz na tarde da última sexta-feira (12) na Ilha do Governador - Paulo Costa / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 16:24

Rio - Há exatos cinco dias que moradores da Ilha do Governador sofrem com a falta de energia na região. Nesta terça-feira (16), os moradores voltaram a relatar o problema nas redes sociais. Na semana passada, alguns moradores chegaram a ficar mais de 24h sem luz e em alguns pontos não havia nem sequer sinal de internet , já que algumas antenas de operadoras foram afetadas.

Os bairros Jardim Carioca e Guarandu seriam os mais afetados pelos picos constantes de energia. "[Esse é] o quinto dia consecutivo que falta luz no Jardim Carioca, na Ilha do Governador. Voltou e acabou ontem de novo às 19h30 até 22h10. E acabou agora de novo 14h30. Tá uma palhaçada! Isso é desrespeito!", relatou uma moradora nas redes sociais.



"Hoje (terça) eu teria atendimentos online, pois sou psicóloga. Quem vai me ressarcir o prejuízo financeiro ou qualquer outros danos? Inaceitável, quase 40 horas sem luz na Ilha do Governador", protestou outra moradora.

Por meio de nota, a Light informou que técnicos trabalham para normalizar o fornecimento de energia para trechos de ruas no Jardim Carioca e no Dendê.

"A Light ressalta que está em curso um plano de ação dedicado à Ilha do Governador, que contempla a execução de obras estruturantes para reconstruir a linha de transmissão de energia que atende a região, assim como ações especiais para proteger os serviços essenciais à população, com a instalação de geradores para cargas prioritárias, como hospitais e unidades de saúde e segurança", afirmou.



Ainda segundo a empresa, os impactos, ao longo do ano de 2024, primeira fase da obra, serão temporários e trarão benefícios permanentes na segurança e qualidade do fornecimento de energia para a Ilha do Governador.