Arquivo. Bombeiros realizam buscas em Belford Roxo (na imagem) e no Complexo do ChapadãoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 17/01/2024 09:32



Rio - O Corpo de Bombeiros realiza mais um dia de buscas por duas vítimas que desapareceram durante as fortes chuvas que atingiram o Grande Rio no último fim de semana. Os militares atuam em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para localizar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, para encontrar Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos. O temporal no estado deixou 12 mortos.

Elaine Cristina desapareceu na noite do último sábado (13), quando voltava de uma festa com o marido e o carro deles foi arrastado para o Rio Botas. A vítima estava no carona e o companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. O homem foi resgatado por moradores da região. Já Jackson desapareceu depois de ser arrastado por uma correnteza.

Na terça-feira (16), o corpo de José Pedro Silva de Oliveira, 63, foi encontrado no Rio Meriti , em Coelho Neto, na Zona Norte. O frentista estava desaparecido desde o último sábado (13), quando saiu do trabalho durante o temporal, por volta das 22h, na Rua Aurélio Valporto, em Marechal Hermes, e caminhou pela via alagada em direção a um ponto de ônibus. Entretanto, o idoso não chegou em casa e não foi mais visto.

José Pedro não constava na lista oficial da Defesa Civil de desaparecidos durante as fortes chuvas e, segundo a Polícia Civil, apesar de não haver sinais de lesão, não há confirmação de que ele tenha sido vítima do temporal, já que o exame do IML não conseguiu definir a causa da morte, por conta do avançado estado de decomposição do corpo.

Na tarde de segunda-feira (15), os bombeiros encontraram Ricardo Augusto Carvalho da Silva, de 32 anos, morto na Baía de Guanabara, na altura do Fundão, na Ilha do Governador, Zona Norte. A vítima também vinha sendo procurada por familiares desde a noite de sábado. Ele não aparece na lista da Defesa Civil e o desaparecimento foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). O corpo não tinha marcas de lesões, mas não há informações de que ele tenha morrido em decorrência das fortes chuvas.