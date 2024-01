Publicado 18/01/2024 00:00

Na Manchete, Faetec oferece mais de 26 mil vagas em cursos

Em Rio, Parentes do jovem Paulo Victor, de 16 anos, sequestrado em Brás de Pina, protestam em frente à delegacia

A dor da despedida: sepultado corpo do lutador de MMA morto por traficantes em comunidade no Itanhangá

Moradores atingidos por temporal buscam ajuda em Nova Iguaçu

No Ataque, Botafogo estreia com vitória diante do Madureira: 1x0. Flamengo goleia o Audax: 4 a 0. Vasco encara o Boa Vista. Flu entra em campo contra o Volta Redonda

No D, Maraisa sofre acidente em resort