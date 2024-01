Rio de Janeiro

Mãe de remador negro do Vasco detido em ônibus diz que o preparou para abordagens policiais: 'sei que um dia aconteceria'

Vice-Presidente Geral do clube observou que 'duras' de policiais em ônibus a jovens atletas do remo, que treinam na Zona Sul e moram na Zona Norte, acontecem com frequência