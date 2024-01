Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, é denunciado por falta de obstetra em parto - Reprodução

Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, é denunciado por falta de obstetra em partoReprodução

Publicado 17/01/2024 17:08 | Atualizado 17/01/2024 17:34

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia de negligência do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, durante um parto realizado no último domingo (14). Segundo a denúncia feita pelos pais da bebê Cecilia, que morreu logo após o procedimento, não havia obstetra na sala de parto. Renato Gonçalves e Monique Silva, pais da criança, procuraram a 64ª DP (São João de Meriti) para registrar o ocorrido.

Na certidão de óbito consta que a causa da morte foi asfixia perinatal, em decorrência de diabetes materno. A família, no entanto, contestou o laudo, que foi atualizado e agora consta que a causa do óbito será investigada. A Polícia Civil solicitou exame de necropsia no corpo da bebê. Testemunhas, entre elas funcionários do hospital, também serão ouvidos nos próximos dias.

Ao DIA, Márcia, tia da criança, afirmou que tinha obstetra no plantão, mas na hora do parto não apareceu na sala, por isso o procedimento foi realizado por uma enfermeira. "Tinha obstetra, não estava faltando, mas não teve obstetra na sala do pré-parto. Era por volta de 1h da madrugada, então devia estar dormindo", supõe a tia.

Ainda segundo a famliar, na sala tinha uma enfermeira que o hospital diz ser capacitada para realizar o parto. "Se era capacitada, por que não fez o corte para a criança sair? A equipe ligou para a obstetra e para a pediatra do plantão, mas não atenderam. Eles correram, mas aí foi tarde demais", detalhou Márcia.

Segundo a direção da unidade, paciente Monique Fabrícia Silva de Souza foi devidamente assistida. " O parto vaginal ocorreu à 01h10 de 14/01/24 com assistência de enfermeira obstétrica, profissional apta a este procedimento, mesmo sem a presença de um obstetra. Porém, o bebê nasceu sem batimentos audíveis e não respondeu às manobras de reanimação", disse em nota.

Ainda de acordo com a unidade de saúde, no dia do atendimento à paciente a equipe médica de seis obstetras de plantão estava completa. O hospital disse que será aberta uma sindicância para apuração detalhada de todo protocolo.

O corpo de Cecilia passou pelo exame de necropsia e foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O sepultamento do bebê aconteceu na tarde desta quarta-feira (17), no Cemitério da Vila Rosali, em São João de Meriti.



Nota do Hospital da Mulher Heloneida Studart

"Segundo a direção da unidade, o parto não era considerado de risco. O diagnóstico de diabetes gestacional não contraindica o parto natural, o que é expressamente descrito pelo protocolo do Ministério da Saúde.



A paciente Monique Fabrícia Silva de Souza foi devidamente assistida. O parto vaginal ocorreu à 01h10 de 14/01/24 com assistência de enfermeira obstétrica, profissional apta a este procedimento, mesmo sem a presença de um obstetra. Porém, o bebê nasceu sem batimentos audíveis e não respondeu às manobras de reanimação.



Segundo a direção, no dia do atendimento à paciente a equipe médica de seis obstetras de plantão estava completa.



Uma sindicância será aberta para apuração detalhada de todo protocolo deste atendimento. A direção se coloca à disposição dos familiares para esclarecimentos."