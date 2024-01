A Secretaria Municipal de Saúde recomenda manter-se hidratado, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar filtro solar e vestir roupas leves - Cleber Mendes

Publicado 17/01/2024 21:21 | Atualizado 17/01/2024 21:38

Rio - A cidade do Rio atingiu mais um recorde de temperatura e sensação térmica do verão nesta quarta-feira (17). A máxima de 41,8°C foi registrada em Guaratiba, por volta de 11h30, com sensação térmica de 59,5°C. Segundo informações do Sistema Alerta Rio, essa foi a maior temperatura registrada pelo órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio em 2024. Médicos destacam a importância dos cuidados redobrados com hidratação e proteção solar durante esses períodos de calor excessivo.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a cidade sente os reflexos de uma massa de ar quente com atuação do El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico. O COR também destacou que o bairro de Guaratiba fica em uma região muito úmida, próxima do oceano e que recebe influência de ventos quentes pela manhã.

A meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, informa que a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira (18) é de 41°C com sensações térmicas elevadas. Além disso, entre o final da tarde e início da noite, a previsão é de pancadas de chuva em pontos isolados que podem ser de intensidade forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.



Para se proteger do calor intenso, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda manter-se bastante hidratado, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar protetor solar e vestir roupas leves.

"Em situações de calor extremo, a água é o elemento mais importante a se considerar. O corpo humano perde água para se resfriar, não só na forma de suor mas também como vapor d’água durante a respiração. A reposição dessa água é essencial para que o corpo não esquente demais e uma urina clara quase sempre é sinal de uma hidratação adequada. Lembramos também que o suor contém sais minerais, então os sucos naturais ou a água de coco podem ajudar nessa reposição específica. Evitar exposição direta ao sol, atividades físicas nas horas de maior calor e procurar ambientes ventilados deixa esse período somente desconfortável e sem maiores perigos como a insolação", alerta o médico cardiologista Gustavo Moreira.