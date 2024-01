Polícia trabalha com a hipótese de Brent Sikkema ter sido vítima de um latrocínio - Divulgação

Publicado 17/01/2024 17:59

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (17), um cartaz que pede informações sobre os envolvidos no assassinato do galerista americano Brent Sikkema, encontrado morto na noite de segunda-feira (15), em seu apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e policiais foram até o local para recolher imagens das câmeras de segurança da vizinhança.



Brent tinha 75 anos e era sócio-proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova Iorque, a Sikkema Jenkins & Co. Seu corpo foi encontrado por sua advogada com marcas de perfurações. Segundo a polícia, a arma não estava na casa da vítima e os policiais aguardam laudo do Instituto Médico Legal (IML) para identificar o que causou a morte.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) trabalha com a hipótese de Brent Sikkema ter sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte).

O Disque Denúncia pede que informações sejam repassadas por meio dos canais, com garantia de anonimato:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ