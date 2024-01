José Pedro foi visto pela última vez na noite de sábado, em Marechal Hermes - Reprodução / Arquivo Pessoal

José Pedro foi visto pela última vez na noite de sábado, em Marechal Hermes Reprodução / Arquivo Pessoal

Rio - A Polícia Civil identificou como José Pedro Silva de Oliveira, de 63 anos, o homem encontrado sem vida no Rio Meriti , em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (16). O idoso estava desaparecido desde o último sábado (13), quando deixou o posto de combustíveis onde trabalhava, durante o temporal que atingiu o município. A investigação do desaparecimento do frentista chegou a ser encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

De acordo com parentes, José Pedro saiu do trabalho por volta das 22h, na Rua Aurélio Valporto, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, e seguiu para um ponto de ônibus. O homem caminhou pela via alagada, mas não chegou em casa, no Morro Jorge Turco, em Coelho Neto, e nem retornou para o posto. A família chegou a procurar pelo frentista em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML), mas ele não foi encontrado.





José Pedro não constava na lista oficial da Defesa Civil de desaparecidos durante as fortes chuvas no Grande Rio, que deixaram 12 mortos na cidade do Rio e na Baixada Fluminense Outras duas pessoas ainda são procuradas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, apesar de não haver sinais de lesão, não há confirmação de que ele tenha sido vítima do temporal, já que o exame do IML não conseguiu definir a causa da morte, por conta do avançado estado de decomposição do corpo.

Na tarde de segunda-feira (15), os bombeiros encontraram Ricardo Augusto Carvalho da Silva, de 32 anos, morto na Baía de Guanabara, na altura do Fundão, na Ilha do Governador, Zona Norte. A vítima também vinha sendo procurada por familiares desde a noite de sábado. Ele não aparece na lista da Defesa Civil e o desaparecimento foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). O corpo não tinha marcas de lesões, mas não há informações de que ele tenha morrido em decorrência das fortes chuvas.

Saiba quem são os 12 mortos

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.