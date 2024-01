Bombeiros seguem buscas por corpos desaparecidos após temporais que atingiram o Grande Rio no sábado - Armando Paiva/Agência O Dia

Bombeiros seguem buscas por corpos desaparecidos após temporais que atingiram o Grande Rio no sábadoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 12:48 | Atualizado 16/01/2024 13:20

Rio – Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (16) às margens do Rio Meriti, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio. Ainda não há informações se a vítima é uma das duas desaparecidas após os temporais que atingiram o Grande Rio no fim de semana.

Os militares atuam em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para localizar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, onde Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos, foi visto pela última vez.

Além deles, José Pedro Silva de Oliveira, 63, também é buscado pela família, apesar de não estar na lista oficial de buscas dos Bombeiros. Ele foi visto pela última vez no sábado (13), quando deixou o posto onde trabalhava, em Marechal Hermes, e seguiu para um ponto de ônibus durante o temporal. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O temporal que assolou vários municípios do estado deixou 12 mortos e provocou estragos. Dois dias depois das chuvas, bairros da Baixa Fluminense continuam alagados.