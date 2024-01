Veículo que os criminosos tentaram roubar ficou com marcas de tiros - Reprodução

Veículo que os criminosos tentaram roubar ficou com marcas de tirosReprodução

Publicado 17/01/2024 08:59 | Atualizado 17/01/2024 09:59

Rio- Uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira (17), na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, Zona Oeste, terminou em tiroteio e assustou motoristas que passavam pela via.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando criminosos armados tentaram roubar um carro, uma pessoa, ainda não identificada, que estava em um posto de gasolina, próximo ao Barra Garden Shopping, atirou contra o grupo.



Os suspeitos perderam o controle do veículo e bateram contra a mureta da avenida. Em seguida, eles atiraram e fugiram. O carro ficou com marcas de tiros. Segundo a PM, não há registro de prisão, apreensão ou feridos.



O policiamento na região foi reforçado e a corporação tenta localizar os criminosos envolvidos na ação.